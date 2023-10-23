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أحمد جودة - القاهرة - فوز بتروجت والنجوم ودكرنس بالجولة الخامسة بدورى المحترفين

أسفرت نتائج مباريات الجولة الخامسة بدوري القسم الثاني المجموعة الأولى دوري المحترفين عن فوز فريق بتروجت على فريق مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق مصر للمقاصة بهدف دون رد سجله عبد الرحمن حسين من ركلة جزاء.

وأضاف مصطفى سلطان الهدف الأول لفريق بتروجيت في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني.

وسجل أحمد الصعيدي الهدف الثاني في الدقيقة 43 من اللقاء.



-- فوز فريق النجوم على فريق لافيينا بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم النجوم بهدف أحمد علي دبشا في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

وتعادل حازم ابو سنه لافيينا في الدقيقة 4 من الشوط الثاني.



وتمكن اسلام فتحي من تسجيل الهدف الثاني للنجوم في الدقيقة 42.



- فوز فريق النصر للتعدين على فريق طنطا بهدفين مقابل هدف تقدم محمد حسام الشرخه لطنطا في الدقيقة 21 وتعادل النصر للتعدين بهدف محمود عبد العزيز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني خطف محمود نعيم الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 37.



وإهدر احمد علي لاعب طنطا ركلة جزاء في الدقيقة 32 من الشوط الثاني.



وطرد حكم المباراة علاء صبري المدير الفني لفريق طنطا عمرو انور في الشوط الأول.



- فوز فريق دكرنس على فريق بترول أسيوط بهدفين نظيفين سجلهما معتز ابراهيم في الشوط الثاني.