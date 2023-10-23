نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية ثلاثي الفريق استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الجهاز الطبي للنادي الأهلي جاهزية ثلاثي الفريق محمد عبد المنعم ومحمود متولي ورامي ربيعة لمباراة سيمبا التنزاني.

جاهزية ثلاثي الفريق لمباراة سيمبا التنزاني

وتعافى الثلاثي من الإصابة التي لحقت بهم في الفترة الأخيرة ومن المحتمل مشاركتهم في مباراة سيمبا التنزاني.

واختتم النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

وتعادل الأهلي مع نظيره سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني ضمن مباريات إياب دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد القاهرة.