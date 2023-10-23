مروان عطيه: سيمبا فريق قوي وهدفنا تحقيق الفوز والتأهل إلى دور نصف النهائي

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أحمد جودة - القاهرة -

قال مروان عطيه لاعب النادي الأهلي أن نادي سيمبا التنزاني فريق قوي وهدفنا تحقيق الفوز والتأهل إلى دور نصف النهائي.

مروان عطيه: حققنا نتيجة إيجابية أمام سيمبا التنزاني في مباراة الذهاب

وأكمل: "استعدينا بشكل جيد للمباراة الغد وسنقدم أداء قوي من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى دور نصف النهائي".

وتابع: "نحترم نادي سيمبا التنزاني ولكن تركيزنا حاليًا على مباراة الإياب غدًا".

وأضاف: "مباراة الذهاب أضاعنا فوز سهل كان من الممكن أن نحقق الفوز ونضمن التأهل مبكرًا إلي دور نصف النهائي".

واختتم:" لا نفكر في نادي صن داونز حاليًا لكن لدينا تركيز شديد في مباراة الإياب أمام سيمبا التنزاني من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى دور نصف النهائي".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني ضمن مباريات إياب دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد القاهرة.