نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات محمد مجدي أفشة قبل مواجهة سيمبا بالدوري الإفريقي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن الفريق سيواجه سيمبا التنزاني بحثًا عن الفوز وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي، بعد أن تعادل الفريقان في مباراة الذهاب بنتيجة 2-2.
وأوضح أن الفريق قدم مباراة قوية في جولة الذهاب، ونجح في خلق العديد من الفرص وسجل هدفين، لافتًا إلى أنها بطولة كبيرة يسعى الفريق إلى التتويج بها في نسختها الأولى.
وأشار أفشة إلى أن الفريق يخوض موسمًا صعبًا يشهد المنافسة على العديد من البطولات، وهو ما يتطلب من الجميع التحلي بالشخصية القوية وتقديم كل ما يمكن في الملعب من أجل حصد الألقاب وإسعاد الجماهير.
وتعادل الأهلي مع سيمبا بهدفين لكل فريق في مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا.
ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا إلى نصف النهائي، لملاقاة الفائز من صن داونز وبترو أتليتكو الأنجولي.