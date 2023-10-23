نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يحقق فوز مثير أمام القوة الجوية في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز أمام نظيره القوة الجوية العراقي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب "الملك فهد"، وذلك في إطار الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ويحتل الاتحاد بعد هذا الفوز صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين، فيما يحتل فريق القوة الجوية وصافة الترتيب برصيد 5 نقاط، بعد الفوز في لقاء والتعادل في مباراتين.

أحداث مباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا

ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح الاتحاد في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول بداع التسلل على فيليبي جوتا.

وكاد أن يسجل عبد الرازق حمد الله الهدف الأول لصالح الاتحاد في الدقيقة 43، بعد تمريرة رائعة من فيليبي جوتا، جعلت حمد الله في شبه حالة انفراد ثم سدد الأخير كرة ضعيفة من داخل منطقة الجزاء، تمكن الحارس محمد فرحان من الإمساك بها على مرتين.

ومنعت العارضة الهدف الأول لصالح الاتحاد في الدقيقة 82، بعد ركلة حرة، نفذها رومارينيو دا سيلفا بتسديدة قوية ولكنها ارتطمت بالعارضة العلوية.

وجاء أول أهداف اللقاء في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 3+90 لصالح الاتحاد عن طريق عبد الرازق حمد الله، بعد عرضية من نجولو كانتي من جهة اليمين إلى إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها حمد الله بقدمه اليسرى ثم سدد كرة رائعة بالقدم اليمنى، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.