نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق فولهام مساء اليوم الإثنين الموافق الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام أحداث مباراة توتنهام وفولهام مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثامنة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة فولهام

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، أودوجي

خط الوسط: هويبيرغ، بيبي ماتر سار، جيمس ماديسون

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، هيونج مين سون، ريتشارليسون

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وفولهام

وتنقل أحداث مباراة توتنهام وفولهام عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1.