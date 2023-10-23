نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة الاتحاد ضد القوة الجوية اليوم الإثنين 23-10-2023 في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الاتحاد والقوة الجوية العراقي بقوز العميد بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب "الملك فهد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

أهداف مباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا

سجل عبد الرازق حمد الله أول أهداف اللقاء لصالح الاتحاد في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 3+90، بعد عرضية من نجولو كانتي من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها حمد الله بقدمه اليسرى ثم سدد كرة رائعة بالقدم اليمنى، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ترتيب فريقي الاتحاد والقوة الجوية

يحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين، فيما يحتل فريق القوة الجوية وصافة الترتيب برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في لقاء والتعادل مباراة وخسارة أخرى.