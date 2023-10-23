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أحمد جودة - القاهرة - علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على مواجهة فريقه غدًا أمام سبورتينج براجا البرتغالي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تصريحات أنشيلوتي قبل مواجهة سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا

أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي:"إنها فرصة للتأهل بعد تحقيق انتصارين، سيكون من الجيد الفوز غدًا. إنهم يلعبون كرة القدم بشكل جيد، ويحبون السيطرة والهجوم".

وأضاف:"علينا أن ندافع جيدًا لأنه جانب مهم، ومن هناك يمكننا الاستفادة من الجودة الفردية التي لدينا".

وتابع:". أعتقد أن هذه المسابقة مهمة جدًا لريال مدريد. إنه الشيء الذي نحبه جميعنا هنا، النادي، اللاعبون، المدربون، إنها منافسة خاصة. هذه الحقيقة تلفت الانتباه ولكن علينا أن ننظر إلى الأمام وليس إلى الوراء".

وواصل:"يجب أن أركز على فريقي وأترك ​​مهمة التحكيم لهم، هم الحكام وليس أنا. الحقيقة هي أنها لحظة خاصة في كرة القدم. لا يوجد شيء جديد ولحتى يتم توضيح الأمر سيكون هناك هذا النوع من المشاكل".

وأشار:"في بعض الأحيان كان الحكام مُضرين لنا، لكن كما تعلمون أنني لا أتمتع بحرية التعبير عند الحديث عن الحكام. أريد العمل وتحقيق ما أُريده فقط، ولكن إذا قلت ما أُفكر فيه سأتعرض للإيقاف. لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال".

وأردف:"الثقة أمر مهم، أكثر من الخوف. عليك أن تحترم خصمك، فهم يهاجمون بشكل جيد ويسجلون العديد من الأهداف".

وأكمل:" أقصى قدر من الاحترام لنادي براجا بالنظر إلى أنها فرصة عظيمة لهم لإعادة دور المجموعات إلى المسار الصحيح".