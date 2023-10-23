عاجل.. قائمة الأهلي الرسمية لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة سيمبا التنزاني، في بطولة الدوري الإفريقي.

قائمة الأهلي الرسمية لمواجهة سيمبا

ويستضيف الأهلي نظيره سيمبا التنزاني، مساء غدٍ الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي، بعد التعادل ذهابًا بهدفين لكل فريق.

وشهدت القائمة استبعاد أحمد عبدالقادر صانع ألعاب الفريق لأسباب فنية، فيما عاد الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق، بعد تعافيه من إصابة فيروس كورونا.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

خط الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني - خالد عبد الفتاح

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد الضاوي كريستو - رضا سليم

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمود عبد المنعم كهربا - أنتوني موديست - صلاح محسن

بينما جاءت قائمة المستبعدين كالآتي:

المستبعدون هم، حمزة علاء، محمود متولي، أكرم توفيق، احمد عبد القادر، عمرو السولية، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، معتز محمد، محمد زعلوك