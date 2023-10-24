نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح: شيكابالا أسطورة لا يلتفت للانتقادات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، أن المرحلة الحالية يجب أن تشهد استقرار كبير داخل القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن المجلس الجديد يعلم كل الأزمات التي يمر بها الزمالك في الفترة الماضية، مبديا تفائله بمستقبل النادي بعد استقرار الأوضاع الأولوية، وكذلك الإسراع في سرعة صرف المستحقات المالية للاعبين.

وقال صلاح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "يجب الالتزام بصرف مستحقات لاعبي الزمالك، مع حل مشكلة القيد قبل يناير القادم من أجل تدعيم صفوف الفريق بصفقات سوبر، الزمالك في حاجة لضم 4 لاعبين على الأقل في الميركاتو الشتوي".

وأضاف: "العلاقة جيدة بين الأهلي والزمالك ويجب أن تسود الروح الطيبة بين القطبين، ولاعبي الفريقين دائما ينضمون للمنتخبات، والأمر في النهاية منافسة شريفة".

وزاد: "مؤيد تماما لقرار عودة اسم الملعب إلى "حلمي زامورا"، مع فتح الباب للجماهير لدعم اللاعبين مستقبلا".

وأكمل: "باتريس كارتيرون يحاول (ضرب كرسي في الكلوب) ويقول أنا موجود، كان موفق مع الزمالك ثم رحل إلى السعودية ولم يوفق هناك. ولكن أوسوريو مستقر حاليا، ووجود حسين السيد وأحمد سليمان للإشراف على ملف الكرة قرار جيد".

وأشار إلى أن أحمد فتوح سيكمل مسيرته مع الزمالك وكان يطالب فقط بحصوله على مستحقاته المتأخرة، وهو لاعب زمالكاوي، وأعرف أن هناك لاعب سابق في الزمالك انتقل للأهلي كان يلعب في (دماغه) من أجل الرحيل. مشيرًا إلى أن اللاعب باقٍ ولن يرحل.

وتابع: "أتمنى من لاعبي الزمالك اعادة الفريق للمسار الصحيح وتحقيق نتائج قوية، وأن يلعبوا بروح جيدة، وواثق في قدرات اللاعبين وأتمنى التوفيق لجميع اللاعبين، وشيكابالا يقدم مستوى جيد في الفترة الحالية وهو مستواه مستقر بسبب الحالة النفسية الجيدة، وشيكابالا أسطورة ولا يلتفت مطلقا للانتقادات".

وأتم: "أتمنى أن يعمل مجلس الإدارة لصالح النادي بعيدا عن الاجندات، مع ضرورة المحافظة على مجموعة اللاعبين الحالية مع ضم 4 لاعبين سوبر وكذلك تجديد عقود فتوح وصبحي وعواد ولذلك لا بد من المحافظة على الحراس الأساسيين".