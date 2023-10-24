نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ ضد جالطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم عبر موقعنا" دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية موعد مباراة بايرن ميونخ ضد جالطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة، حيث تعد أحد أبرز وأهم الموضوعات التي يبحث عنها عشاق ومحبي الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد جالطة سراي

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ تحضيراته استعدادًا لمواجهة نظيره فريق جالطة سراي مساء اليوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام أحداث مباراة ميونخ ضد جالطة سراي، مساء اليوم عند تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة ميونخ ضد جالطة سراي

وتنقل أحداث مباراة ميونخ ضد جالطة سراي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 2.