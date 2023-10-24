نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بعد توقيعهم للزمالك".. نجمي المصري مهددين بالإيقاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تقترب لجنة شئون اللاعبين، من إصدار قرارها الأخير، في عقوبة الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد، بعد توقيعهم لناديين في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان الثنائي أحد الصفقات القادمة للفارس الأبيض، قبل إعلان إيقاف قيد الفريق في الموسم الحالي.

- تفاصيل عقوبة عيد وأحمد أيمن منصور

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" يوجد اتجاه كبير من جانب أن لجنة شئون اللاعبين، لإصدار قرار بإيقاف كل من أحمد عيد وأحمد أيمن منصور ثنائي المصري البورسعيدي، بعد شكوى الزمالك بالتوقيع مع ناديين.

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " كلا اللاعبان قاموا بالتوقيع للزمالك تم إيقاف القيد ومن ثم وقعوا للمصري، والاتجاه هو إيقافهم".

وأختتم أمير هشام: " من المرجح أن يحدث تواصل بين مجلسي الزمالك والمصري، لحل الأمر وديًا ومنع عقوبة الإيقاف والزمالك طلب في وقت سابق 25 مليون جنيه، وتم رفضه من النادي البورسعيدي".