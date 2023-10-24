نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أرسنال ضد إشبيلية في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال لمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فريق إشبيلية الإسباني، مساء اليوم على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موس 2023-2024.

ويتواجد فريق أرسنال في المجموعة الثانية رفقة كلًا من لانس الفرنسي، وآيندهوفن الهولندي، وإشبيلية، وجاءت ترتيب المجموعة كالتالي:-

1- لانس، 4 نقاط.

2- آرسنال، 3 نقاط،

3- إشبيلية، نقطتين.

4- آيندهوفن، نقطة واحدة.

موعد مباراة أرسنال ضد إشبيلية في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام أحداث الجانرز ضد إشبيلية في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد إشبيلية في دوري أبطال أوروبا

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات BeIN Sports القطرية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات التشامبيونزليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وضبط تردد القناة كالتالي:-

— عبر نايل سات

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

— عبر عرب سات

التردد: 12379.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.