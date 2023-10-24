نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "باي باي أهلي".. نجم منتخب مصر يفاجئ جماهير الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب أحمد فتوح، الظهير الأيسر الدولي لنادي الزمالك ومنتخب مصر، من حسم مصيره نهائيا هذا الموسم، قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

ويعتبر فتوح أحد الأهداف التي تضعها إدارة الغريم التقليدي النادي الأهلي، لضمها في الموسم الحالي بعد أزمته الأخيرة بشأن تجديد عقده.

- فتوح يحسم مصيره من الرحيل إلى الأهلي

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن قام أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بأبلاغ زملائه في جروب الواتس بأنه سوف يجدد عقده.

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أحد اللاعبين داعب فتوح وقال له طبعًا ما الخزينة فتحت".

وأختتم أمير هشام: " مفاوضات فتوح والأهلي قد وصلت إلى الاتفاق على بعض بنود العقد، الآن أصبح الموقف مختلف والحسم قد يكون خلال أسبوعين، وحال المماطلة سيكون هناك شئ آخر في رأس اللاعب".