نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة نابولي ضد يونيون برلين في تشامبيونزليج والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي بنظيره فريق يونيون برلين الألماني، في مواجهة قوية وصعبة في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" موسم 2023-2024.

موعد مباراة نابولي ضد يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة نابولي ضد يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، على ملعب "هلسنكي الأولمبي" معقل الفريق الألماني.

ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

ويمكن متابعة مباراة الفريق الإيطالي ونظيره الألماني في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2024 عبر شبكة قنوات BeIN Sports القطرية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 5 HD، بتعليق المغربي "جواد بدة".

يذكر أن فريق نابولي الإيطالي يتواجد ضمن المجموعة الثالثة رفقة كلًا من ريال مدريد الإسباني، سبورتينج براجا البرتغالي، ويونيون برلين الألماني، وجاءت ترتيب المجموعة كالآتي:-

1- ريال مدريد، 6 نقاط.

2- نابولي، 3 نقاط.

3- سبورتينج براجا، 3 نقاط.

4- يونيون برلين، دون نقاط.