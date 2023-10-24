نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أولها ستاد الزمالك".. هشام نصر يفجر مفاجأة جديدة لجماهير الفارس الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أوضح هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، برئاسة المهندس حسين لبيب، عن خطة العمل في الفترة الحالية، لإنقاذ القلعة البيضاء من الأزمات العديدة التي تضرب النادي.

- هشام نصر يفجر مفاجأة جديدة

وصرح هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك:" أن المحكمة قررت إلغاء قرار إيقافه من الاتحاد المصري لكرة اليد، بعد أزمته حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي".

وواصل نصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: " الجمع بين منصبي غيؤ قانوني، سواء في اتحاد اليد ومنصبي في الزمالك، ولذلك عند حصولي على قرار منع إيقافي بشكل رسمي، سوف أقرر ما أريده".

وأردف هشام نصر: " توجد محاولات للصلح في الفترة الماضية مع حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وهو يريد، ولكن من حوله لا يريدوا تلك الخطوة".

وأنهى: "نسعى لإنشاء ستاد الزمالك ولكن لدينا أولويات في الوقت الحالي، وهي حل مشكلات النادي ورفع إيقاف القيد".