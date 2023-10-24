نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم الثلاثاء 24-10-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" خلال السطور التالية، ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" موسم 2023-2024، وذلك قبل مباريات اليوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، والتي سيشهد على العديد من المواجهات النارية والمرتقبة بين الفرق.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم الثلاثاء 24-10-2023

— المجموعة الأولي

1- بايرن ميونخ، 6 نقاط.

2- جلطة سراي، 4 نقاط.

3- كوبنهاجن، نقطة واحدة.

4- مانشستر يونايتد، دون نقاط.

— المجموعة الثانية

1- لانس، 4 نقاط.

2- آرسنال، 3 نقاط.

3- إشبيلية، نقطتين.

4- إيندهوفن، نقطة واحدة.

— المجموعة الثالثة

1- ريال مدريد، 6 نقاط.

2- نابولي، 3 نقاط.

3- سبورتينج براجا، 3 نقاط.

4- يونيون برلين، دون نقاط.

— المجموعة الرابعة

1- ريال سوسيداد، 4 نقاط.

2- إنتر ميلان، 4 نقاط.

3- ريد بول سالزبورج، 3 نقاط.

4- بنفيكا، دون نقاط.

— المجموعة الخامسة

1- أتليتكو مدريد، 4 نقاط.

2- لاتسيو، 4 نقاط.

3- فاينورد، 3 نقاط.

4- سيلتيك، دون نقاط.

— المجموعة السادسة

1- نيوكاسل يونايتد، 4 نقاط.

2- باريس سان جيرمان، 3 نقاط.

3- ميلان، نقطتين.

4- بوروسيا دورتموند، نقطة واحدة.

— المجموعة السابعة

1- مانشستر سيتي، 6 نقاط.

2- لايبزيج، 3 نقاط.

3- يونج بويز، نقطة واحدة.

4- النجم الأحمر، نقطة واحدة.

— المجموعة الثامنة

1- برشلونة، 6 نقاط.

2- بورتو، 3 نقاط.

3- شاختار دونيتسك، 3 نقاط.

4- رويال أنتويرب، دون نقاط

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا 2024

ويمكن متابعة جميع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا 2024 عبر شبكة قنوات BeIN Sports القطرية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات التشامبيونزليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.