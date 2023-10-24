طريق الأهلي.. موعد مباراة صن داونز ضد بيترو أتلتيكو الأنجولي في دوري السوبر الافريقي

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب الإفريقي نظيره بترو أتليتكو الأنجولي مساء اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في إياب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.

وكانت مباراة الذهاب قد شهدت فوز الفريق الجنوب إفريقي بهدفين دون رد على ملعب الفريق الأنجولي.

موعد مباراة صن داونز ضد بترو أتليتكو في الدوري الإفريقي

تبدأ أحداث مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة صن داونز ضد بترو أتليتكو في الدوري الإفريقي

تذاع مباراة صن داونز ضد بترو أتليتكو مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل لمباريات بطولة دوري السوبر الإفريقي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تذاع أيضًا على قنوات أبوظبي الرياضية.