نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد جالطة سراي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تردد القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد جالطة سراي، تعد أحد أبرز وأهم الموضوعات التي يبحث عنها عشاق ومحبي الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة، وذلك لمعرفة طريقة مجانية لمشاهدة ومتابعة أحداث المباراة التي ستجمع بينهما من المنزل بأقل تكلفة ودون تشفير أو تقطيع.

تردد القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد جالطة سراي

وستبث أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 2، والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:

تردد قناة bein sports hd 2 عبر نايل سات

تردد القناة عبر النايل سات:

التردد: 12264

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H أفقي

تردد قناة bein sports hd 2 عبر سهيل سات

- تردد القناة عبر سهيل سات:

التردد: 11547

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: V رأسي

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد جالطة سراي

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق جالطة سراي مساء اليوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري عند تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت تونس والجزائر والمغرب وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.