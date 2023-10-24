نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "زمالك وبيراميدز مفيش".. سيف زاهر يُفجر مفاجأة بشأن عبد القادر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الإعلامي سيف زاهر، عبر برنامجه المذاع على "أون تايم سبوتس"، الجدال بشأن مصير أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وصرح سيف زاهر، من خلال برنامجه، "ملعب أون تايم"، قائلًا: "عبد القادر أبدى رغبته بالإستمرار مع النادي الأهلي، ولا يوجد عروض من قبل الزمالك أو بيراميدز للاعب".



موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني



ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في تمام الساعة الخامسة اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي.



وتعادل المارد الأحمر أمام سيمبا التنزاني، بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي لبطولة الدوري، في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضية.