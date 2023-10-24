نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وبراجا البرتغالي اليوم الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتنج براجا البرتغالي نظيره فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء والموافق 24 من شهر أكتوبر الجاري في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات، على ملعب سبورتنج براجا.

ويكون تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المتوقع أمام نظيره فريق سبورتنج براجا البرتغالي مكون من:-

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: داني كارفخال – أنطونيو روديجر – دافيد ألابا – فيرلان ميندي

خط الوسط: إدواردو كامافينجا – أوريليان تشواميني – لوكا مودريتش

خط الهجوم: جود بيلينجهام – رودريجو – فينيسيوس جونيور

ويمتلك فريق سبورتنج براجا البرتغالي 3 نقاط يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة، بينما يتصدرها فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 6 نقاط.