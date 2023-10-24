الرياضة

سيف زاهر يحسم الجدل حول رحيل عمرو السولية عن الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي سيف زاهر، عبر برنامجه المذاع على "أون تايم سبورتس"، عن مفاجأة بشأن مصير عمرو السولية، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

 

وصرح سيف زاهر، من خلال برنامجه، "ملعب أون تايم"، قائلًا: "تم التواصل مع عمرو السولية، اليوم، وابلغنا اللاعب بإنه سيوقع للنادي الأهلي دون أي شروط".

وأكمل حديثه: "وعندما يوقع لاعب الأهلي للفريق، وتلقى عرض من الخارج ووافق الأهلي على رحيله، يستطيع من خلاله تأمين مستقبله، أما إذا رفض سيستمر السولية، مع الأهلي".

 

و أكدت من قبل، تقارير صحفية بإن رغبة مارسيل كولر في إبقاء عمرو السولية في الفريق باتت ضعيفة جدا، كما سينتهي عقد عمرو السولية، مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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