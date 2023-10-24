نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيف زاهر يحسم الجدل حول رحيل عمرو السولية عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي سيف زاهر، عبر برنامجه المذاع على "أون تايم سبورتس"، عن مفاجأة بشأن مصير عمرو السولية، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وصرح سيف زاهر، من خلال برنامجه، "ملعب أون تايم"، قائلًا: "تم التواصل مع عمرو السولية، اليوم، وابلغنا اللاعب بإنه سيوقع للنادي الأهلي دون أي شروط".

وأكمل حديثه: "وعندما يوقع لاعب الأهلي للفريق، وتلقى عرض من الخارج ووافق الأهلي على رحيله، يستطيع من خلاله تأمين مستقبله، أما إذا رفض سيستمر السولية، مع الأهلي".

و أكدت من قبل، تقارير صحفية بإن رغبة مارسيل كولر في إبقاء عمرو السولية في الفريق باتت ضعيفة جدا، كما سينتهي عقد عمرو السولية، مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.