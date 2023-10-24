نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثبت الآن.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد براجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد العديد من عشاق كرة القدم العالمية معرفة تردد القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة فريق ريال مدريد الإسباني ضد نظيره فريق سبورتنج براجا البرتغالي اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب فريق ريال مدريد مع نظيره فريق سبورتنج براجا البرتغالي اليوم في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب سبورتنج براجا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي تردد القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره فريق سبورتنج براجا اليوم الثلاثاء:-

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 12530 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، N S S 7.

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.