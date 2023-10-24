نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة سيمبا.. الأهلي يقهر اللعنة بالعلامة الكاملة في القاهرة والخماسية أكبر دليل (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر جماهير الأهلي مواجهة تاريخية أمام سيمبا التنزاني والتي تأتي في إياب دور ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.

كان المارد الأحمر قد تعادل إيجابيا بهدفين لمثلهم لتكون مباراة الإياب بعنوان البحث عن الانتصار.

رقم مميز للأهلي في القاهرة

ويمتلك النادي الأهلي رقما مميزا أمام الفريق التنزاني في القاهرة فعلي عكس لعنة الملاعب التنزانية خاض المارد الأحمر 3 لقاءات استطاع الفوز بهم.

وفي تاريخ مواجهات الإياب يأتي في رصيد الأهلي مواجهة شهيرة استطاع فيها الفوز بخماسية نظيفة.

المواجهة كانت في عام 2019 من ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

كان المارد الأحمر قد تعرض لهزيمة في تنزانيا بهدف ميكسوني الشهير ليكون اللقاء في القاهرة من أجل الحسم ورد اعتبار زعيم إفريقيا.

المهمة تمت بالفعل مع خمسة أهداف ذهبية سجلها كلا من عمر السولية والتونسي علي معلول والنيجيري جونيور اجاي، بالإضافة لثنائية من كريم وليد "نيدفيد".

واستطاع الأهلي بعد هذه الخماسية تسجيل رقما قياسيا لم يكسر حتى اليوم إلا أن الصدمة التي تلقاها هو الإقصاء من جانب صن داونر بخماسية في دور ربع النهائي البطولة.