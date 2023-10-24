نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يدفع بالأوراق الرابحة.. تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة سبورتنج براجا البرتغالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

موعد مباراة ريال مدريد ضد سبورتنج براجا

ويلتقي الفريق الملكي مع نظيره البرتغالي، مساء الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأبطال، على ملعب البلدي براجا، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام براجا

حراسة المرمي: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: داني كارفاخال – أنطونيو روديجير – دافيد ألابا – فيرلان ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – توني كروس.

خط الهجوم: رودريجو جوس – جود بيلينجهام – فينيسيوس جونيور.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الأول في ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط جمعهم من الفوز على يونيون برلين الألماني ونابولي الإيطالي.