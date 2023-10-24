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أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك، يحصل على مبلغ مليون و100 ألف جنيه سنويًا قبل الضرائب، وبعد الضرائب يصل إلى 900 ألف جنيه تقريبًا.

أمير هشام: محمد صبحي على رأس اهتمامات بيراميدز والأهلي أوقف مفاوضاته معه

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "صبحي عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، والمجلس الجديد سوف يعمل على تعديل عقده في مفاوضات التجديد".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي كان يضع صبحي ضمن حساباته وكان هناك تواصل حتى قبل أمم إفريقيا تحت 23 سنة وتألق حمزة علاء، وفي الوقت الحالي لا يوجد أي تفاوض".

وقال: "بيراميدز هو النادي الذي يتفاوض مع الحارس بشكل مستمر ولديهم رغبة قوية في التوقيع معه في يناير المقبل، ويسعى بكل قوة للحصول على خدماته مجانًا".

واختتم هشام: "الزمالك لن يقف ساكتًا وسيعمل بكل قوة لتجديد عقده من أجل منع رحيله، ولكن حتى الآن لا يوجد أي محادثات".