نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو مجلس الأهلي: فلسطين دائما في القلب.. وإيراد مباراة الأهلي بالكامل أمام سيمبا لأهالي غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي التبرع بإيراد مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام سيمبا بدوري السوبر الإفريقي بالكامل لصالح أهالي فلسطين.

وقال الدكتور محمد شوقي في تصريحات لـ برنامج " في المساء مع قصواء " بقناة السي بي سي الأهلي يقوم بدوره في دعم الشغب الفلسطيني أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم مؤكد أن مباراة الأهلي أمام سيمبا ستشهد توفير 6 عربيات إسعاف مجهزة من أجل تبرع الجماهير بالدم لصالح الأشقاء في قطاع غزة مؤكدا أن الدولة الفلسطينية دائما في قلب كل مواطن عربي.

وأضاف أن الأهلي متضامنا بشكل كامل مع الجانب الفلسطيني الشقيق ضد العدوان الإسرائيلي مشيرا إلى أن مبادرة الأهلي مستمرة بكافة أنواع الطرق خلال الفترة المقبلة دعما للأشقاء في قطاع غزة.

وأعلنت إدارة النادى الاهلى وجود 6 سيارات من وزارة الصحة أمام بوابات استاد القاهرة صباح غد، الثلاثاء، للتبرع بالدم للأشقاء فى فلسطين، جاء ذلك بناءً على طلب النادى الأهلى الذى تقدم به لوزارة الصحة قبل أيام لتخصيص عدد من سيارات التبرع بالدم حتى تقوم جماهير الأهلى التى ستحضر مباراة العودة أمام سيمبا التنزانى فى الدوري الأفريقى بالتبرع.

وأرسلت وزارة الصحة الموافقة أمس، وأكدت وجود السيارات المشار إليها لإتاحة الفرصة للراغبين من جماهير الأهلى فى التبرع للأشقاء ومساندتهم حتى يستعيدوا حقوقهم المشروعة.

وفى وقت سابق، أعلن النادي الأهلي عدة قرارات في إطار تضامن النادي مع الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة ما يتعرضون له في قطاع غزة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.

وجاءت قرارات مجلس إدارة الأهلي كالتالي:

1- إيقاف البث على كافة المنصات الرسمية للنادي والموقع الرسمي وكذلك قناته التليفزيونية الليلة، تضامنًا مع إخوتنا في فلسطين، ورفضًا للعدوان الظالم الذي يتعرضون له.

2- دعوة أعضاء الأهلي في كافة فروع النادي الأربعة (الجزيرة - الشيخ زايد - مدينة نصر - التجمع الخامس) للتبرع بالدم لصالح إخوتنا في فلسطين.

3- ارتداء كل فرق النادي الرياضية شارات سوداء في جميع الملاعب، حدادًا على أرواح الشهداء في فلسطين.

