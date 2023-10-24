نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها الأهلي وريال مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 عدة مباريات أبرزها الأهلي وريال مدريد.



مواعيد مباريات الدوري الإفريقي



مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة صن داونز وبيترو أتلتيكو، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا



مباراة جالطة سراي وبايرن ميونخ، في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة انتر ميلان وريد بول سالزبورج، في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة بنفيكا وريال سوسيداد، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة ريال مدريد وسبورتينج براغا، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة نابولي ويونيون برلين، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة إشبيلية وآرسنال، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة لانس وبي إس في آيندهوفن، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.



مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا



مباراة ألسان هيونداي الكوري الجنوبي وجوهور دارول الماليزي، في تمام الساعة 1:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة اوراوا الياباني ويوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في تمام الساعة 1:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة بانكوك جلاس التايلاندي وكاواساكي فرونتال الياباني، في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة ووهان الصيني وهانوي الفيتنامي، في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة باختاكور الأوزوبكستاني وأهال التركمنستاني، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة العين الإماراتي والفيحاء السعودي، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة برسيبوليس الإيراني واستقلال دوشنبة الطاجيكستاني، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة النصر السعودي والدحيل القطري، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

