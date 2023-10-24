نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مدافع ومهاجم على مكتب مارسيل كولر" صفقات جديدة في الأهلي.. من هم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي يفكر في التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: "الأهلي يراقب أحمد خليل كالوشا، مدافع إنبي، خلال شهر يناير القادم، في ظل حاجة الفريق الأحمر لتدعيم الخط الخلفي في الموسم الجاري".

وتابع: "إنبي أصبح يحقق مكاسب مالية كبيرة من وراء بيع اللاعبين".

صفقات عديدة مرشحة للانضمام للأهلي



وواصل: "إنبي طالب بتأجيل ملف التفاوض بشأن رحيل كالوشا إلى الصيف القادم. وهناك عناصر أخرى مرشحة للأهلي مثل إمكانية عودة محمد مغربي، وكذلك أسامة جلال، لاعب بيراميدز".

واختتم: "مروان عطية تألق بشكل ملحوظ في الموسم الماضي وكان محل إشادة كبيرة، ويجب أن يستعيد مستواه في أقرب وقت".

رحيل عمرو السولية من الأهلي

أعلن الإعلامي سيف زاهر، عبر برنامجه المذاع على "أون تايم سبورتس"، عن مفاجأة بشأن مصير عمرو السولية، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وصرح سيف زاهر، من خلال برنامجه، "ملعب أون تايم"، قائلًا: "تم التواصل مع عمرو السولية، اليوم، وابلغنا اللاعب بإنه سيوقع للنادي الأهلي دون أي شروط".