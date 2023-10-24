نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوت الخليج الرياضي يكشف.. ما رأي محمود الخطيب رئيس الأهلي في صفقة الفرنسي موديست؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - المهاجم الجديد يُثير الجدل داخل القلعة الحمراء

تعرض جمهور الأهلي لصدمة قوية بعد أن ظل يحلم على مدار سنوات طويلة، بالمهاجم العالمي الذي يحمل لواء هجوم الفريق الأحمر خلال البطولات المحلية والأفريقية والعالمية، ولكن في النهاية جاء إليهم الفرنسي أنتوني موديست.

ورغم أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر، وجدوا ضالتهم في الفرنسي أنتوني موديست مهاجم بروسيا دورتموند الألماني السابق، إلا أن الأمور لم تسير على ما يرام.

الخطيب غير مقتنع بصفقة موديست



وعلم "دوت الخليج الرياضي" من مصادر مقربة من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن "بيبو" غير مقتنع باللاعب بعد أدائه في مباريات المارد الأحمر، وأمر بالبحث عن مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الفرنسي موديست لم يلقى إعجاب جمهور الأهلي

صفقات جديدة على باب الأهلي

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي يفكر في التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: "الأهلي يراقب أحمد خليل كالوشا، مدافع إنبي، خلال شهر يناير القادم، في ظل حاجة الفريق الأحمر لتدعيم الخط الخلفي في الموسم الجاري".

وتابع: "ويبحث الأهلي عن مهاجم أفريقي جديد خلال الميركاتو المقبل".



الأهلي يفاوض مهاجم نيجيري جديد

اقتحم النيجيري فيبو حكيم نجم بلدية المحلة اهتمامات الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، بسبب رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الحصول على خدمات نجم إفريقي خلال المرحلة المقبلة.

النيجيري فيبوحكيم على رادار الأهلي

ويتوقف انضمام فيبو حكيم إلى الأهلي على شرط واحد، حيث أوضح بلدية المحلة والجهاز الفني للفريق أنه لا يمانع في رحيل فيبو حكيم البالغ من العمر 19 عامًا إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية.

ويشترط بلدية المحلة وجود عرض رسمي من الأهلي بمقابل مادي كبير من أجل الموافقة على بيع فيبو له، حيث لن يتردد بلدية المحلة في بيع أي لاعب داخل الفريق ما دام سيعود بالفائدة على النادي عمومًا.

ويظل الزمالك حائلًا أمام الأهلي في صفقة فيبو حكيم الذي يرغب الفارس الأبيض في التعاقد معه في الفترة المقبلة بجانب وجود أكثر من نادي مصري يتطلع للحصول على خدمات النجم النيجيري أيضًا.