تين هاج يستقر على تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة كوبنهاجن في تشامبيونزليج

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة نظيره كوبنهاجن مساء اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة نظيره كوبنهاجن في دوري ابطال أوروبا

في حراسة المرمي: أندري اونانا

في خط الدفاع: لينديلوف، هاري ماغواير، جوني إيفانز، ديوغو دالوت

في خط الوسط: كاسيميرو، سفيان أمرابط، ماسون ماونت

في خط الهجوم: برونو فيرنانديز، ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند

موقف الفريقين من ترتيب المجموعة الأولي

بايرن ميونخ، 6 نقاط

غلطة سراي، 4 نقاط

كوبنهاجن، نقطة واحدة

مانشستر يونايتد، دون نقاط