نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا في دوري السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام نظيره سيمبا التنزاني.

ويلتقي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني الساعة 5 مساءًا على استاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا في دوري السوبر الإفريقي

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو - رضا سليم - محمود كهربا.

