نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا في دوري السوبر الإفريقي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام نظيره سيمبا التنزاني.
ويلتقي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني الساعة 5 مساءًا على استاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي.
تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا في دوري السوبر الإفريقي
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول
الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور
الهجوم: بيرسي تاو - رضا سليم - محمود كهربا.