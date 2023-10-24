ساكا يقود الهجوم.. تشكيل آرسنال المتوقع أمام إشبيلية في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -

وضع ميكل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، يده على تشكيل فريقه الذي سيواجه إشبيلية الإسباني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

موعد مباراة آرسنال ضد إشبيلية في دوري الأبطال

ويلتقي الجانرز مع الفريق الأندلسي مساء الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري الأبطال، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل إشبيلية، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



تشكيل آرسنال المتوقع الجانرز أمام إشبيلية

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مالو جوستو - تياجو سيلفا - ليفي كولويل - مارك كوكوريا

خط الوسط: كونور جالاجر - موسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: كول بالمر - ميكايلو مودريك - رحيم سترلينج

ويحتل آرسنال المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط جمعهم من فوز وهزيمة في أول جولتين بالمسابقة الأوروبية.

