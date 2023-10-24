انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر والقنوات الناقلة.. أرسنال يقابل إشبيلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نوفر لكل عشاق الساحرة المستديرة جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة الذي يريد أن يتابعها الجميع، ومن أهمها مباراة الأهلي أمام سيمبا في دوري السوبر الإفريقي، وهذا بجانب الكثير من المواجهات الخاصة بالدوري أبطال أوروبا، ومن أبرزها إشبيلية وأرسنال، وأيضاً ريال مدريد أمام سبورتنج براجا.

مباريات اليوم

وسوف نقدم لكم مباريات اليوم الثلاثاء على كل القنوات الذي يريد متابعتها الجميع، وفيها البطولات العالمية والعربية، ويحب مشاهدتها الكثيرين لأنها تحمل الحماس وبشكل خاص وجود الدوري الخاص بالأبطال الأوروبي والآسيوي وهو الذي يشعل حماس في المرحلة الخاصة بالمجموعات.

جدول مباريات اليوم

وسوف نقدم لكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء وفيها الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2023/2024، وهي التي يقابل فيها النصر السعودي فريق الدحيل القطري في قمة الجولة، ويقابل أيضاً الفيحاء فريق العين الإماراتي، وأيضاً بطولة دوري أبطال أوروبا 2023/2024 والتي سوف تشهد فيها العديد من المباريات القوية مثل مباراة ريال مدريد وبراجا، ومانشستر يونايتد وكوبنهاجن، وأرسنال أمام إشبيلية وجلطة سراي أمام بايرن ميونخ.

[جدول مباريات اليوم]

جدول مباريات اليوم

مواعيد مباريات بطولة السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

الأهلي X سيمبا – الساعة 5 مساء على قناة on time sport

صن داونز X بيترو أتلتيكو – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

جالاتا سراي X بايرن ميونخ – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

انتر ميلان X ريد بول سالزبورج – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مانشستر يونايتد X كوبنهاجن – الساعة 10 مساء على قناة beIN 4K

بنفيكا X ريال سوسييداد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6

سبورتنج براجا X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

يونيون برلين X نابولي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5

إشبيلية X آرسنال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

لانس X آيندهوفن – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

أولسان هيونداي X جوهور دارول تاكزيم – الساعة 1 ظهرا على قناة 1 beIN Sports AFC

اوراوا ريد دياموندز X بوهانج ستيلرز – الساعة 1 ظهرا على قناة 2 beIN Sports AFC

بانكوك جلاس باثوم يونايتد X كاواساكي فرونتال – الساعة 3 عصرا

ووهان ثرى تاونس X هانوي إف سي – الساعة 3 عصرا

باختاكور X أهال – الساعة 5 مساء

العين X الفيحاء – الساعة 7 مساء على قناة 1 beIN Sports AFC

برسيبوليس X استقلال دوشنبه – الساعة 7 مساء على قناة 2 beIN Sports AFC

النصر X الدحيل – الساعة 9 مساء على قناة 1 beIN Sports AFC