انت الأن تتابع خبر موعد مباراة النصر والدحيل في دوري أبطال آسيا .. تعرف على القنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي مساء اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري، مواجهته نارية قارية، حينما يستضيف بفريق الدحيل القطري في دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا في نسختها الجديدة 2023-2024.

النصر والدحيلوتقام مباراة النصر والدحيل في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا على أرضية الأول بارك، حيث يدخل العالمي هذه المباراة بمعنويات مرتفعة بعد التعادل مع أبها الجولة العاشرة في الدوري السعودي بنتيجة هدفين لكل فريق حيث افتتح أوتافيو مونتيرو أول أهداف اللقاء لصالح النصر في الدقيقة 3، وأندرسون تاليسكا الهدف الثاني لصالح العالمي في الدقيقة 28 وسجل سعد بقير الهدف الأول لفريق أبها في الدقيقة 36 وفي الدقيقة 2+90 سجل الفريق الضيف هدف التعادل عن طريق كارل إكامبي، فيما يدخل الدحيل بعد سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها في الدوري القطري

تقام مباراة النصر والدحيل في دوري أبطال آسيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والعاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة

القنوات الناقلة لمباراة النصر والدحيل في دوري أبطال آسيا:

تقوم مجموعة قنوات SSC السعودية بنقل أحداث مباراة النصر والدحيل في دوري أبطال آسيا وبالتحديد قناة SSC EXTRA 1 HD، حيث يقوم عبد الله الغامدي بالتعليق على مجاريتها.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والدحيل في دوري أبطال آسيا:

ترددات قنوات SSC :

نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

عرب سات

التردد: 11747 / 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3