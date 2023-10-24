نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم الأوروبية، عبر محركات البحث جوجل عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نظيره نادي كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نظيره كوبنهاجن في دوري ابطال أوروبا

تذاع أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد نظيره كوبنهاجن عبر بي إن سبورتس 2 والقطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت عرب سات

التردد: 11547.

القمر الصناعي: عرب سات.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.

قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°e

قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة AZ Tv

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Tv3

التردد: 11900 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E

قناة Armenia Region

التردد: 11109 عمودي

معدل الترميز: 3407

القمر: Eutelsat 36°E

قناة 3 Sport

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

قناة Iran 3

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 902

قناة Comedy TV

التردد: 11174 عمودي

معدل الترميز: 28800

القمر: AzerSpace 46°E

قناة Negaah Tv

التردد: 11231 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 48°E

قناة Italia 1

التردد: 11371 أفقي

معدل الترميز: 29900

القمر: Hot Bird

قناة Rah-e-Farda

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

قناة Varzish Sport

التردد: 11843 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Y1A

ما موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نظيره كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم 7 مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد تظيره نادي كوبنهاجن مساء اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.