نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم الأوروبية، عبر محركات البحث جوجل عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نظيره نادي كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.
تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نظيره كوبنهاجن في دوري ابطال أوروبا
تذاع أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد نظيره كوبنهاجن عبر بي إن سبورتس 2 والقطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.
تردد القناة: 11013.
القمر الصناعي: نايل سات.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
تصحيح الخطأ: 3/2.
تردد قناة بي ان سبورت عرب سات
التردد: 11547.
القمر الصناعي: عرب سات.
الإستقطاب: أفقي H.
معدل الترميز 27500.
قناة ARD Das Erste HD الألمانية
التردد: 11493 أفقي
معدل الترميز: 22000
القمر: Astra 19.2°e
قناة ZDF الألمانية
التردد:11954 أفقي
التردد 11836 أفقي
معدل الترميز: 27500
القمر: Astra 19.2°e
قناة Idman
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
قناة AZ Tv
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
قناة IRIB Tv3
التردد: 11900 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Badr 26°E
قناة Armenia Region
التردد: 11109 عمودي
معدل الترميز: 3407
القمر: Eutelsat 36°E
قناة 3 Sport
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
قناة Iran 3
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 902
قناة Comedy TV
التردد: 11174 عمودي
معدل الترميز: 28800
القمر: AzerSpace 46°E
قناة Negaah Tv
التردد: 11231 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 48°E
قناة Italia 1
التردد: 11371 أفقي
معدل الترميز: 29900
القمر: Hot Bird
قناة Rah-e-Farda
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
قناة Varzish Sport
التردد: 11843 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Y1A
ما موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نظيره كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا؟
يواجه الفريق الأول لكرة القدم 7 مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد تظيره نادي كوبنهاجن مساء اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.