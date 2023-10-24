نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أجل الفوز فقط.. تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر إريك تين هاج، المدير الفني للفريق الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على تشكيل فريقه الذي سيواجه كوبنهاجن الدنماركي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن

ويلتقي الفريق الإنجليزي مع نظيره الدنماركي مساء الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023 على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل مان يونايتد المتوقع أمام كوبنهاجن

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – جوني إيفانز

الوسط: سفيان أمرابط – سكوت ماكتوميناي – برونو فيرنانديز

الهجوم: ماركوس راشفورد – راسموس هويلوند - أنتوني

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الأخيرة في ترتيب المجموعة الأولى دون رصيد من النقاط، حيث خسر أمام بايرن ميونخ الألماني وجالطة سراي التركي في أول جولتين من المسابقة الأوروبية العريقة.

