نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شوبير يكشف سبب استبعاد " الحاوي " من مباراة الأهلي وسيمبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، أت سبب استبعاد أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة سيمبا التنزاني اليوم بربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.

شوبير يكشف سبب استبعاد " احمد عبد القادر" من مباراة الأهلي وسيمبا

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: “أحمد عبد القادر ليس مصابا وكولر بيحبه، ولكن يلعب في مركزه حسين الشحات أفضل لاعب الموسم الماضي، ورضا سليم الذي حقق بداية رائعة، ومن هنا تراجعت فرص أحمد عبد القادر من المشاركة أساسيا.



وأضاف: “البعض قال أن عبدالقادر دخل تسبب في أزمات وهذا لن يحدث على الإطلاق”.

وتابع: “نادي الوكرة القطري يدرس ضم أحمد عبد القادر، لكن لم يقدم عرضا رسميا، واللاعب يريد المشاركة”.

ويستضيف الأهلي نظيره سيمبا التنزاني مساء اليوم الثلاثاء، في الخامسة بتوقيت مصر على استاد القاهرة، ضمن منافسات اياب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.

