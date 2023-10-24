تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة سالزبورج.. مارتينيز يقود الهجوم

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي أمام نظيره فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.



وتقام مباراة إنتر ميلان أمام نظيره فريق ريد بول سالزبورج، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



موعد مباراة إنتر ميلان أمام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.



وتذاع مباراة إنتر ميلان أمام نظيره فريق ريد بول سالزبورج، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال أوروبا.



تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا



حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: باستوني – دي فري – شكرينيار

خط الوسط: بيريشيتش- تشالهان أوجلو – باريلا – دارميان.

خط الهجوم: مارتينيز – دجيكو

