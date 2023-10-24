انت الان تتابع خبر بعرض خيالي صادم فاق كل التوقعات.. ميسي يغادر أمريكا ويعود للدوري السعودي!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثار ميسي استياء وغضب الجمهور الأمريكي عندما قال إن الدوري السعودي يعد من أقوى الدوريات في العالم.

هذه التلميحات الذكية من قبل ميسي هو ماجعله يدخل من جديد في دائرة اهتمامات أندية دوري "روشن" السعودي للمحترفين، للتعاقد معه خلال الموسم الحال

.ويأتي ذلك بعد أن فشل نادي إنتر ميامي في التأهل إلى التصفيات النهائية من الدوري الأمريكي، ما سيجعل ليونيل ميسي في فترة راحة تقترب من 5 أشهر حتى بداية الموسم الجديد لدوري "MLS" في الولايات المتحدة.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن النهاية الحزينة لإنتر ميامي في الدوري الأمريكي، لا تزال تثير الكثير من الجدل حول مصير ميسي في الموسم الحالي. وكشفت الصحيفة الإسبانية أن أندية الدوري السعودي عادت لتحاول من جديد الحصول على خدمات ، بعد فشل المحاولة الأولى في صيف 2023.إلى أن الحصول على توقيع ميسي ضمن أهداف صندوق الاستثمارات السعودي، رغم عدم وجود عرض رسمي على الطاولة حتى الآن. وأوضحت أن فكرة الأندية السعودية ستكون الاستفادة من خدمات ميسي حتى بداية الموسم الجديد بالدوري الأمريكي.

أن عروض الدوري السعودي لميسي في الصيف الماضي على مستوى الراتب، وصلت إلى 400 مليون يورو سنويا. وحاول نادي الهلال كثيرا ضم ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن "البرغوث" فضل الانتقال إلى صفوف إنتر ميامي، بعد انتهاء عقده صيف 2023.