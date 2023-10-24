نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرسل لي وردة.. عبد الرحمن سامح يهاجم وزير الرياضة بعد تتويجه بفضية بطولة العالم للسباحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن عبد الرحمن شكري الحائظ على الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للسباحة هجوم ناري على وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي.

عبد الرحمن سامح يهاجم وزير الرياضة

وكتب سامح على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "هذا البوست ليس لمهاجمة أشخاص ولكن لتوثيق أحداث، سيادة معالي وزير الشباب والرياضة في 2018 عندما لم يحالف المنتخب القومي لكرة القدم الحظ في كأس العالم حضر واستقبل كل لاعبي الرياضات الفردية القادمة من دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط وأنا كنت منهم بعد هجوم الشعب على قيادات الدولة الرياضية في عدم دعمهم للألعاب الفردية وقال لي بالنص (أنا هدعمك بكل ما أوتيت من قوة يا عبد الرحمن)".

وواصل: "اليوم أنا وصلت مصر بعد ذهبية كأس العالم للسباحة وسيادة الوزير بعتلي وردة (اللي ماسكها في إيدي) مع أحد موظفي الوزارة وحتى الآن رغم كل ما حدث لم أتلقى ولو حتى رسالة نصية منه مع أنني شاهدت زملائي يتلقون مكالمات هاتفية وحتى إن كانوا خارج البلاد فور تحطيمهم أرقام مصرية ليست حتى ذهبية كأس عالم".

وأتم: "ما زلت مبتسمًا فقط لرجوعي مصر وسط عائلتي وشعبي وأهلي الذين لم يتخاذلوا لحظة عن دعمي".

واحتتم: "بلادي وإن جارت علي عزيزة".

