الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا تكشف تشكيل الريال وبيلد تسأل عن الرقم 1 في بايرن وليكيب: ليلة نارية بدوري الأبطال

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا تكشف تشكيل الريال وبيلد تسأل عن الرقم 1 في بايرن وليكيب: ليلة نارية بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 24-10-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:

 ماركا

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ريال بمواجهة براجا.. ​مودريتش​ في التشكيل الاساسية وكامافينجا احتياطي.

 ريال سوسيداد بمواجهة مرتقبة مع بنفيكا

 بيلد

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الرقم " 1 " في البايرن؟.. أساطير حراس المرمى يناقشون وضعية نوير

 ذا صن

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البريميرليج تحضر لمباريات ساخنة أثناء فترة الميلاد

 ليكيب

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ليلة نارية في دوري الابطال باريس بمواجهة الميلان ولانس امام ​ايندهوفن​..​ليون​ والاسباب الكبيرة للفوضى.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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