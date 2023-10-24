نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا تكشف تشكيل الريال وبيلد تسأل عن الرقم 1 في بايرن وليكيب: ليلة نارية بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 24-10-2023 الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي: ماركا ريال بمواجهة براجا.. ​مودريتش​ في التشكيل الاساسية وكامافينجا احتياطي. ريال سوسيداد بمواجهة مرتقبة مع بنفيكا بيلد الرقم " 1 " في البايرن؟.. أساطير حراس المرمى يناقشون وضعية نوير ذا صن البريميرليج تحضر لمباريات ساخنة أثناء فترة الميلاد ليكيب ليلة نارية في دوري الابطال باريس بمواجهة الميلان ولانس امام ​ايندهوفن​..​ليون​ والاسباب الكبيرة للفوضى.