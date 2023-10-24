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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا تكشف تشكيل الريال وبيلد تسأل عن الرقم 1 في بايرن وليكيب: ليلة نارية بدوري الأبطال في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 24-10-2023
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:
ماركا
ريال بمواجهة براجا.. مودريتش في التشكيل الاساسية وكامافينجا احتياطي.
ريال سوسيداد بمواجهة مرتقبة مع بنفيكا
بيلد
الرقم " 1 " في البايرن؟.. أساطير حراس المرمى يناقشون وضعية نوير
ذا صن
البريميرليج تحضر لمباريات ساخنة أثناء فترة الميلاد
ليكيب
ليلة نارية في دوري الابطال باريس بمواجهة الميلان ولانس امام ايندهوفن..ليون والاسباب الكبيرة للفوضى.