نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنبي يرد على انتقال نجم الفريق إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم مسؤولو نادي إنبي، مصير أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، من الرحيل في الفترة الحالية عن صفوف العملاق البترولي، إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد تألقه الكبير في المواسم الماضية.

- إنبي يحسم مصير نجمه

وأكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة اون تايم سبورتس2: "سنلعب أمام الزمالك وهو في أقصى حالات النشوة بعد فوزه الأخير، وستكون مباراة جيدة".

وواصل: " نعلم أن تامر مصطفى مدرب إنبي وأوسوريو مدرب الزمالك يجهزان مفاجأت بالجملة في تلك المبارة، الفريقان يوجد بهما لاعبين جيدين يمتعون أي شخص، وأقدم التهنئة لمجس إدارة الزمالك وأتمنى أن يعودوا بـ القلعة البيضاء مرة أخرى".

وأضاف: " نعلم هدفنا جيدا، نحن لا ننافس على لقب الدوري، ولكن نحارب لحصد مركز جيد أو التواجد في المربع الذهبي، أو الكأس كل ثلاثة أو أربعة سنوات".

واشار: " جميع الأندية المصرية ترغب بقوة في ضم أي لاعب من نادي إنبي، كل النجوم المتواجدين على الساحة من صفوفنا وهذه استراتيجية، نحاول أن نصنع نجومًا نحب فعل ذلك".

ورد على رحيل أحمد أمين أوفا إلى صفوف الأهلي؟، قائلا: "لم يأت أي عروض للاعب حتى الآن".