نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فاض به الكيل".. أنشيلوتي يحسم الجدل حول رحيله من ريال مدريد ويبلغ البرازيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر البرازيلي كارلو أنشيلوتي، مفاجأة كبرى حول رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في الموسم الحالي، بعد اقترابه من قيادة منتخب البرازيل.

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، قد فتح مفاوضات مسبقة مع أنشيلوتي لقيادة السامبا في الفترة القادمة.

- أنشيلوتي يرد على عرض البرازيل

وأكد برنامج "الشيرنجيتو"، أن جاء رد أنشيلوتي على الاتحاد البرازيلي، بالرفض بعد الضغوطات التي مارسوها على أنشيلوتي في حسم موقفه.

وتابع:" أن مدرب ريال مدريد يشعر أن بإمكانه البقاء داخل مدريد، لذلك سينتظر قرار الإدارة بالتجديد.

وأختتم: وجاء قرار أنشيلوتي بواقع الصدمة على مسؤولو الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، والذي بدء بالفعل في البحث عن بديل آخر له لقيادة السامبا.

