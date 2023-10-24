نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة كبرى.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك بعد عودة الخطيب من الخارج؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن الفترة القادمة، شوف تشهد حدثا جديدا وغير مسبوق داخل كرة القدم المصرية، في ظل توحد جميع الصفوف في الفترة الحالية، خاصة الأوضاع بين قطبي الكرة، الأهلي والزمالك.

وشهدت السنوات الماضية، حربا كبيرا بين القلعتين، بسبب خلاف الإدارات والأحداث المريرة التي شهدها الخلاف بينهم.

- وزير الرياضة ينتظر الخطيب

وصرح المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة:" أن وزير الرياضية الدكتور أشرف صبحي، ينتظر عودة محمود الخطيب رئيس الأهلي من الخارج من أجل الإعلان عن أمر مفاجئ لم يسبق أن شهدته علاقات القلعة الحمراء مع الزمالك".

وأشار:" هناك توافق بين الطرفين في الوقت الحالي ونود أن نوجه رسالة مفادها أن المنظومة الرياضية بالكامل على قلب رجل واحد".

وأختتم:" الأهلي والزمالك لهما شعبية كبيرة ومشجعين بالملايين في مختلف الدول العربية، وذلك نا نسعى لترسيخه الفترة الحالية".

