نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 27 هدفًا ولا أروع.. شاهد أهداف الجولة الرابعة من دوري نايل (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل تسجيل الكثير من الأهداف التي وصل عددها لنحو 27 هدفًا في المباريات التي لُعبت على ثلاثة أيام. نتائج مباريات الجولة الرابعة من دوري نايل شاهد أهداف الجولة الرابعة من دوري نايل جدول ترتيب دوري نايل بعد مباريات الجولة الرابعة 1- بيراميدز 10 نقاط

2- مودرن فيوتشر 9 نقاط

3- المصري البورسعيدي 9 نقاط

4- الزمالك 8 نقاط

5- زد أف سي 8 نقاط

6- سموحة 7 نقاط

7- الأهلي 6 نقاط

8- بلدية المحلة 5 نقاط

9- الاتحاد السكندري 5 نقاط

10- سيراميكا كليوباترا 4 نقاط

11- إنبي 4 نقاط

12- طلائع الجيش 4 نقاط

13- فاركو 4 نقاط

14- الإسماعيلي 3 نقاط

15-الداخلية 3 نقاط

16- الجونة نقطتان

17- المقاولون العرب نقطتان

18- البنك الأهلي دون رصيد من النقاط