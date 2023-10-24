نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قلة احترام للدوري القطري.. لماذا ترك نجم الأهلي الملعب فجأة أثناء المباراة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كرة القدم لا تخلو من مشاهدتها المثيرة والغير متوقعة، سواء داخل الملاعب العربية أو الأوروبية، هذه المرة يطل علينا الدوري القطري بلقطة غير معتادة بطلها الألماني دراكسلر، نجم فريق الأهلي القطري.

ووقع فريق الأهلي في فخ الهزيمة أمام نظيره نادي قطر، في الجولة الحادية عشر من البطولة، بنتيجة 4-2.

- دراكسلر يغادر الملعب أثناء المباراة

وشهدت تلك المباراة واقعة مثيرة وغريبة انتشرت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، واعتبرها البعض واقعة غير مسبوقة في الملاعب.

حيث غادر الألماني يوليان دراكسلر، لاعب الأهلي، الملعب دون سبب أثناء سير المباراة.

على جانب آخر، أبدى فريق الوكرة القطري رغبته القوية في التعاقد مع النجم المصري الدولي أحمد عبد القادر، صانع ألعاب النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

