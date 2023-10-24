نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة انتر ميلان ضد سالزبورج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، نظيره فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.



وتقام مباراة إنتر ميلان أمام نظيره فريق ريد بول سالزبورج، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



موعد مباراة إنتر ميلان أمام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.



وتذاع مباراة إنتر ميلان أمام نظيره فريق ريد بول سالزبورج، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال أوروبا.



ويمكنكم مشاهدة المباراة على النايل سات عبر التردد التالي:

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.



تردد قناة بي إن سبورتس على عبر سات



تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

