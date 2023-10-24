عاجل.. تدخل طارئ من الكاف قبل ساعات على مباراة الأهلي وسيمبا

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن وجود تحرك عاجل من لجنة الحكام مع الكونغولي جان جاك ندالا الذي يتولى الادارة الفنية لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم في إياب الدور ربع النهائي من دوري السوبر الأفريقي.

تدخل طارئ من الكاف قبل ساعات على مباراة الأهلي وسيمبا

وشدد فيكتور جوميز نائب رئيس لجنة الحكام على ندالا بضرورة الخروج بلقاء اليوم لبر الأمان وتفادي كافة السيناريوهات التي حدثت في المباراة الماضية التي أقيمت في دار السلام وهي التي وقع فيها زميله الموريتاني دحان بيده.

وأبلغ جوميز الكونغولي ندالا بضرورة التأكد من كل قرار يتخذه خلال أحداث تلك المواجهة وإبراز قوة التحكيم الأفريقي في تلك البطولة التي استحدثها الكاف وعدم التركيز مع الضغوط التي تحيط بتلك المباراة.

وطلب جوميز من الحكم الكونغولي بضرورة التركيز مع جميع الكرات داخل المستطيل الاخضر وان يحصل كل فريق على حقه دون تردد تجنبًا لحدوث أي شيء يعكر أجواء اللقاء أو البطولة بشكل عام