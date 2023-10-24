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أحمد جودة - القاهرة - أصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا أعلن فيه تضامنه مع الأشقاء في قطاع غزة جراء ما يتعرض له شعب فلسطين من اعتداءات وظروف غير إنسانية، وقرر النادي التضامن وإسراع الخطى في سبيل دعمهم بشتى الطرق.

بيراميدز يتضامن مع القضية الفلسطينية في بيان رسمي

وجاء البيان على النحو التالي:

يعرب نادي بيراميدز وكافة العاملين به عن تضامنهم مع الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة في ظل الأوقات الصعبة التي يمرون بها، والظروف غير الإنسانية السيئة التي تحيط بهم من كل الجوانب تحت وطأة الاحتلال.

ويؤكد النادي رفضه التام للهجوم الغاشم الذي يتعرض له أبناء القطاع والمدنيين العزل في بيوتهم والمستشفيات والمساجد والكنائس، ويطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار.

ويعلن بيراميدز إطلاق عدة مبادرات داخلية من أجل دعم أهلنا بغزة ومساعدتهم، وذلك بالتعاون مع كل من الهلال الأحمر المصري وبنك الطعام المصري وبنك الكساء المصري.

